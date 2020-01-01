Токеномика Bikerush (BRT) Откройте для себя ключевую информацию о Bikerush (BRT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bikerush (BRT) BikeRush built around one of the world's most popular healthy sports, cycling, it is the first project to effectively implement a functional Ride&Earn concept.BikeRush integrates various health concepts such as fitness, green environmental protection, and play earning. With Game-Fi, BikeRush aims to drive tens of millions towards healthier lifestyles, fight climate change, encourage low-carbon travel and connect the fitness public to Web 3.0, while building a durable platform that fosters user-generated More Web 3.0 content. Официальный сайт: https://bikerush.io/ Whitepaper: https://docs.bikerush.io/ Купить BRT сейчас!

Токеномика и анализ цен Bikerush (BRT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bikerush (BRT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,16K $ 4,16K $ 4,16K Исторический максимум: $ 0,530508 $ 0,530508 $ 0,530508 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,000000831481 $ 0,000000831481 $ 0,000000831481 Узнайте больше о цене Bikerush (BRT)

Токеномика Bikerush (BRT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bikerush (BRT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BRT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BRT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BRT, изучите текущую цену BRT!

Прогноз цены BRT Хотите узнать, куда может двигаться BRT? Наша страница прогноза цены BRT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BRT прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!