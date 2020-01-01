Токеномика Big Defi Energy (BDE) Откройте для себя ключевую информацию о Big Defi Energy (BDE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Big Defi Energy (BDE) Big Defi Energy is a Gym Oriented Community Coin meant to bring the Defi world to the common man. Building from the ground up on the Solana Ecosystem, The Big Defi Community will Provide NFTs, Defi "How To's", And an easy to use Decentralized exchange called The BIG Dex. These will all Provide easy user access with as little friction as possible, set with the goal to keep it simple. Официальный сайт: https://bigdefienergy.com/ Купить BDE сейчас!

Токеномика и анализ цен Big Defi Energy (BDE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Big Defi Energy (BDE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 40,00M $ 40,00M $ 40,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 32,36K $ 32,36K $ 32,36K Исторический максимум: $ 0,211651 $ 0,211651 $ 0,211651 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00080894 $ 0,00080894 $ 0,00080894 Узнайте больше о цене Big Defi Energy (BDE)

Токеномика Big Defi Energy (BDE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Big Defi Energy (BDE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BDE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BDE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BDE, изучите текущую цену BDE!

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