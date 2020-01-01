Токеномика Big Coin (BCX)

Токеномика Big Coin (BCX)

Откройте для себя ключевую информацию о Big Coin (BCX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Big Coin (BCX)

Big Coin (BCX) is a token based on the BEP-20 smart chain. This is not just a token, but a belief. BCX is poised to revolutionize digital transactions and is designed to deliver substantial returns to its investors. Bcx is a premier investment in digital assets today, ensuring a smooth and grand journey towards secured transactions. Holders of bcx will recieve significant rewards for their loyalty. The longer you holder, the more you gain.

Официальный сайт:
https://www.bigcoin.blog/

Токеномика и анализ цен Big Coin (BCX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Big Coin (BCX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 50,00M
$ 50,00M$ 50,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 67,16K
$ 67,16K$ 67,16K
Исторический максимум:
$ 2,5
$ 2,5$ 2,5
Исторический минимум:
$ 0,00109131
$ 0,00109131$ 0,00109131
Текущая цена:
$ 0,00134428
$ 0,00134428$ 0,00134428

Токеномика Big Coin (BCX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Big Coin (BCX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BCX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BCX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BCX, изучите текущую цену BCX!

Прогноз цены BCX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.