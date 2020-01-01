Токеномика Big Coin (BCX) Откройте для себя ключевую информацию о Big Coin (BCX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Big Coin (BCX) Big Coin (BCX) is a token based on the BEP-20 smart chain. This is not just a token, but a belief. BCX is poised to revolutionize digital transactions and is designed to deliver substantial returns to its investors. Bcx is a premier investment in digital assets today, ensuring a smooth and grand journey towards secured transactions. Holders of bcx will recieve significant rewards for their loyalty. The longer you holder, the more you gain. Официальный сайт: https://www.bigcoin.blog/ Купить BCX сейчас!

Токеномика и анализ цен Big Coin (BCX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Big Coin (BCX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 50,00M $ 50,00M $ 50,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 67,16K $ 67,16K $ 67,16K Исторический максимум: $ 2,5 $ 2,5 $ 2,5 Исторический минимум: $ 0,00109131 $ 0,00109131 $ 0,00109131 Текущая цена: $ 0,00134428 $ 0,00134428 $ 0,00134428 Узнайте больше о цене Big Coin (BCX)

Токеномика Big Coin (BCX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Big Coin (BCX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BCX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BCX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BCX, изучите текущую цену BCX!

Прогноз цены BCX Хотите узнать, куда может двигаться BCX? Наша страница прогноза цены BCX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BCX прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!