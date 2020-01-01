Токеномика Big Coin (BCX)
Информация о Big Coin (BCX)
Big Coin (BCX) is a token based on the BEP-20 smart chain. This is not just a token, but a belief. BCX is poised to revolutionize digital transactions and is designed to deliver substantial returns to its investors. Bcx is a premier investment in digital assets today, ensuring a smooth and grand journey towards secured transactions. Holders of bcx will recieve significant rewards for their loyalty. The longer you holder, the more you gain.
Токеномика и анализ цен Big Coin (BCX)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Big Coin (BCX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Big Coin (BCX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Big Coin (BCX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов BCX, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов BCX.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BCX, изучите текущую цену BCX!
Прогноз цены BCX
Хотите узнать, куда может двигаться BCX? Наша страница прогноза цены BCX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.