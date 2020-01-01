Токеномика Big Bonus Coin (BBC) Откройте для себя ключевую информацию о Big Bonus Coin (BBC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Big Bonus Coin (BBC) BBC stands for Big Bonus Coin…. obviously. The High-yielding reward token of the 9inch DEX. Официальный сайт: https://9inch.io Whitepaper: https://9inch.gitbook.io/9inch-gitbook/tokenomics/bbc-token Купить BBC сейчас!

Токеномика и анализ цен Big Bonus Coin (BBC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Big Bonus Coin (BBC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 2,76M $ 2,76M $ 2,76M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 22,05K $ 22,05K $ 22,05K Исторический максимум: $ 0,814664 $ 0,814664 $ 0,814664 Исторический минимум: $ 0,0059969 $ 0,0059969 $ 0,0059969 Текущая цена: $ 0,00801551 $ 0,00801551 $ 0,00801551 Узнайте больше о цене Big Bonus Coin (BBC)

Токеномика Big Bonus Coin (BBC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Big Bonus Coin (BBC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BBC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BBC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BBC, изучите текущую цену BBC!

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