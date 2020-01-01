Токеномика Big Balls Birds (BALLS) Откройте для себя ключевую информацию о Big Balls Birds (BALLS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Big Balls Birds (BALLS) BIG BALLS BIRDS is the token built upon the community of meme enjoyers who aim to bring the change for the TON ecosystem by quality of the community engagement and performance. $BALLS is a game token, make in-game purchases it currency. Earnings are directly related to the game: collect coins and invite friends to farm $BALLS. Pass balls between poles, compete for the title of the biggest balls and collect coins that will be converted into a token after listing Официальный сайт: https://bigballsbirds.fun/ Купить BALLS сейчас!

Токеномика и анализ цен Big Balls Birds (BALLS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Big Balls Birds (BALLS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 26.34K $ 26.34K $ 26.34K Общее предложение: $ 99.89M $ 99.89M $ 99.89M Оборотное предложение: $ 99.89M $ 99.89M $ 99.89M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 26.34K $ 26.34K $ 26.34K Исторический максимум: $ 0.00453545 $ 0.00453545 $ 0.00453545 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00026373 $ 0.00026373 $ 0.00026373 Узнайте больше о цене Big Balls Birds (BALLS)

Токеномика Big Balls Birds (BALLS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Big Balls Birds (BALLS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BALLS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BALLS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BALLS, изучите текущую цену BALLS!

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