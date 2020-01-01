Токеномика Biaoqing SOL (BIAO) Откройте для себя ключевую информацию о Biaoqing SOL (BIAO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Biaoqing SOL (BIAO) BIAO Panda, the most famous ASIAN MEME ON SOLANA blockchain, known for its association with internet culture and meme communities. Unlike traditional cryptocurrencies that focus on financial utility or technological innovation, BIAO thrives on its social media presence and community engagement. This token has carved out a niche for itself, particularly among those who appreciate its roots in online trolling and meme culture. Официальный сайт: https://BiaoSol.vip Купить BIAO сейчас!

Токеномика и анализ цен Biaoqing SOL (BIAO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Biaoqing SOL (BIAO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,28K $ 5,28K $ 5,28K Общее предложение: $ 999,38M $ 999,38M $ 999,38M Оборотное предложение: $ 999,38M $ 999,38M $ 999,38M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,28K $ 5,28K $ 5,28K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Biaoqing SOL (BIAO)

Токеномика Biaoqing SOL (BIAO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Biaoqing SOL (BIAO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BIAO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BIAO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BIAO, изучите текущую цену BIAO!

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