Токеномика BFICGOLD (BFICGOLD) Откройте для себя ключевую информацию о BFICGOLD (BFICGOLD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен BFICGOLD (BFICGOLD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BFICGOLD (BFICGOLD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 210,00M $ 210,00M $ 210,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,10M $ 2,10M $ 2,10M Исторический максимум: $ 3,97 $ 3,97 $ 3,97 Исторический минимум: $ 0,00777568 $ 0,00777568 $ 0,00777568 Текущая цена: $ 0,0100017 $ 0,0100017 $ 0,0100017 Узнайте больше о цене BFICGOLD (BFICGOLD)

Токеномика BFICGOLD (BFICGOLD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BFICGOLD (BFICGOLD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BFICGOLD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BFICGOLD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BFICGOLD, изучите текущую цену BFICGOLD!

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