Что такое Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

Introducing $BOGBG: Beware of Geeks Bearing Grifts – the ultimate meme token inspired by Vitalik Buterin's epic tweet highlighting the clever pun on nontransitive dice and crypto skepticism. Just like those tricky dice where A beats B, B beats C, but C dominates A, $BOGBG flips the script on grifts in the crypto world with pure, unadulterated fun.Launched on Ethereum as an ERC-20 token with 0% tax, fully burned liquidity, and renounced ownership for a fair, community-driven ride. No BS, just vibes – because in memes, as in dice, anything can happen! Join the cycle and roll with us.

Источник Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) Официальный веб-сайт

Сколько будет стоить Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Beware of Geeks Bearing Grifts.

BOGBG на местную валюту

Токеномика Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

Понимание токеномики Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BOGBG прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) Сколько стоит Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) на сегодня? Актуальная цена BOGBG в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BOGBG в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BOGBG в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Beware of Geeks Bearing Grifts? Рыночная капитализация BOGBG составляет $ 9,50K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BOGBG? Циркулирующее предложение BOGBG составляет 1,00T USD . Какова была максимальная цена (ATH) BOGBG? BOGBG достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена BOGBG за все время (ATL)? BOGBG достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов BOGBG? Объем торгов за последние 24 часа для BOGBG составляет -- USD . Вырастет ли BOGBG в цене в этом году? BOGBG может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BOGBG для более подробного анализа.

