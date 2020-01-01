Токеномика Bet Big Casino (BETBIG)

Токеномика Bet Big Casino (BETBIG)

Откройте для себя ключевую информацию о Bet Big Casino (BETBIG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Bet Big Casino (BETBIG)

BETBIG is an innovative blockchain-based casino redefining the online gaming experience. Built on the Solana network, it combines the excitement of traditional casino games with the advantages of decentralization. Players enjoy lightning-fast transactions, minimal fees, and a secure, transparent environment.

The platform offers a wide range of games, from slots and poker to live dealer experiences, all powered by cutting-edge Web3 technology. With real rewards, community-driven events, and staking opportunities, BETBIG aims to create a gaming ecosystem where fun meets financial empowerment.

Официальный сайт:
https://betbig.casino/
Whitepaper:
https://betbig.casino/files/BET-BIG-WHITE-PAPER.pdf

Токеномика и анализ цен Bet Big Casino (BETBIG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bet Big Casino (BETBIG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 39,12K
$ 39,12K$ 39,12K
Общее предложение:
$ 999,98M
$ 999,98M$ 999,98M
Оборотное предложение:
$ 999,98M
$ 999,98M$ 999,98M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 39,12K
$ 39,12K$ 39,12K
Исторический максимум:
$ 0,00128704
$ 0,00128704$ 0,00128704
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Bet Big Casino (BETBIG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Bet Big Casino (BETBIG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BETBIG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BETBIG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BETBIG, изучите текущую цену BETBIG!

Прогноз цены BETBIG

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.