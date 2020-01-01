Токеномика Berry (BERRY) Откройте для себя ключевую информацию о Berry (BERRY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Berry (BERRY) The SBP project provides a solution to tackle the pressing issues facing global entertainment and the donation sector through BERRY, a decentralized platform that alleviates unequal revenue sharing structures. The SBT team will funnel portions of donations made to the SBP platform for social innovation. Официальный сайт: https://berrystore.co.kr/ Whitepaper: https://docs.berrystore.net/ Купить BERRY сейчас!

Токеномика и анализ цен Berry (BERRY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Berry (BERRY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 519,33K $ 519,33K $ 519,33K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 9,79B $ 9,79B $ 9,79B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 530,46K $ 530,46K $ 530,46K Исторический максимум: $ 0,03241932 $ 0,03241932 $ 0,03241932 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Berry (BERRY)

Токеномика Berry (BERRY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Berry (BERRY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BERRY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BERRY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BERRY, изучите текущую цену BERRY!

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