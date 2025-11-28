Что такое BRK.BX

Токеномика Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) Откройте для себя ключевую информацию о Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 824,36K $ 824,36K $ 824,36K Общее предложение: $ 23,20K $ 23,20K $ 23,20K Оборотное предложение: $ 1,59K $ 1,59K $ 1,59K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,00M $ 12,00M $ 12,00M Исторический максимум: $ 546,27 $ 546,27 $ 546,27 Исторический минимум: $ 477,38 $ 477,38 $ 477,38 Текущая цена: $ 517,32 $ 517,32 $ 517,32 Узнайте больше о цене Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) Купить BRK.BX сейчас!

Информация о Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) Официальный сайт: https://xstocks.com/ Whitepaper: https://docs.backed.fi/

Токеномика Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BRK.BX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BRK.BX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BRK.BX, изучите текущую цену BRK.BX!

