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Цена Berabot (BBOT)

USD

График цены Berabot (BBOT) в реальном времени

$0.133742
$0.133742$0.133742
-2.90%(1D)

Цена Berabot (BBOT) сегодня

Текущая цена Berabot (BBOT) сегодня составляет 0.133608 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 314.11K USD. Цена BBOT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Berabot:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.36K USD
- Изменение цены Berabot в течение дня составляет -3.02%
- Оборотное предложение составляет 2.35M USD

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Ценовые показатели Berabot (BBOT) - USD

За сегодня изменение цены Berabot на USD составило $ -0.0041702986257039.
За последние 30 дней изменение цены Berabot на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Berabot на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Berabot на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0041702986257039-3.02%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Анализ цен Berabot (BBOT)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Berabot: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.131254
$ 0.131254$ 0.131254

$ 0.139672
$ 0.139672$ 0.139672

$ 0.244868
$ 0.244868$ 0.244868

-1.15%

-3.02%

-38.02%

Рыночная информация Berabot (BBOT)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 314.11K
$ 314.11K$ 314.11K

$ 1.36K
$ 1.36K$ 1.36K

2.35M
2.35M 2.35M

Что такое Berabot (BBOT)

First Telegram sniping & trading bot on Berachain Allow us to introduce our Berabot project on Berachain. This initiative is designed to benefit every bera user by enhancing their trading flow for a more streamlined experience. Berabot stands out as the inaugural and exclusive trading bot to debut on Berachain. This intricately crafted trading bot is tailored to provide an unparalleled trading experience by seamlessly combining traditional trading conventions with the dynamic functionalities of Telegram bots.

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BBOT на местную валюту

1 BBOT к AUD
A$0.21110064
1 BBOT к GBP
0.10287816
1 BBOT к EUR
0.12291936
1 BBOT к USD
$0.133608
1 BBOT к MYR
RM0.58921128
1 BBOT к TRY
4.86867552
1 BBOT к JPY
¥19.77799224
1 BBOT к RUB
12.02472
1 BBOT к INR
11.6372568
1 BBOT к IDR
Rp2,190.29473152
1 BBOT к PHP
7.67978784
1 BBOT к EGP
￡E.6.76991736
1 BBOT к BRL
R$0.77225424
1 BBOT к CAD
C$0.19105944
1 BBOT к BDT
16.25074104
1 BBOT к NGN
201.82423656
1 BBOT к UAH
5.51266608
1 BBOT к VES
Bs8.550912
1 BBOT к PKR
Rs37.45566672
1 BBOT к KZT
65.6215692
1 BBOT к THB
฿4.51060608
1 BBOT к TWD
NT$4.38768672
1 BBOT к CHF
Fr0.11757504
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HK$1.03813416
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