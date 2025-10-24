Текущая цена BelieveGPT сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BELIEVEGPT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BELIEVEGPT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена BelieveGPT сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BELIEVEGPT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BELIEVEGPT прямо сейчас на MEXC.

$0,00094459
Страница обновлена: 2025-10-24 00:24:12 (UTC+8)

Информация о ценах BelieveGPT (BELIEVEGPT) (USD)

Текущая цена BelieveGPT (BELIEVEGPT) составляет --. За последние 24 часа BELIEVEGPT торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BELIEVEGPT за все время составляет $ 0,00111204, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, BELIEVEGPT изменился на +0,34% за последний час, на +17,29% за 24 часа и на +19,17% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Текущая рыночная капитализация BelieveGPT составляет $ 945,70K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BELIEVEGPT составляет 999,95M, а общее предложение – 999951199.1676748. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 945,70K.

История цен BelieveGPT (BELIEVEGPT) в USD

За сегодня изменение цены BelieveGPT на USD составило $ +0,00013925.
За последние 30 дней изменение цены BelieveGPT на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены BelieveGPT на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены BelieveGPT на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00013925+17,29%
30 дней$ 0+319,89%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое BelieveGPT (BELIEVEGPT)

BelieveGPT - a real-time ICM token monitoring & analytics platform for the Believe ecosystem. Discover new launches, analyze existing ICM projects, and trade them directly in our interface to make informed decisions. BelieveGPT allows anyone to chat and get the most up-to-date info about any Believe coin via our AI interface (GPT chat). Our coin serves as the primary currency for BelieveGPT, and all platform proceeds will be split 50/50 between treasury and burns

Токеномика BelieveGPT (BELIEVEGPT)

Понимание токеномики BelieveGPT (BELIEVEGPT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BELIEVEGPT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BelieveGPT (BELIEVEGPT)

Сколько стоит BelieveGPT (BELIEVEGPT) на сегодня?
Актуальная цена BELIEVEGPT в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BELIEVEGPT в USD?
Текущая цена BELIEVEGPT в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация BelieveGPT?
Рыночная капитализация BELIEVEGPT составляет $ 945,70K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BELIEVEGPT?
Циркулирующее предложение BELIEVEGPT составляет 999,95M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BELIEVEGPT?
BELIEVEGPT достиг максимальной цены (ATH) в 0,00111204 USD.
Какова была минимальная цена BELIEVEGPT за все время (ATL)?
BELIEVEGPT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов BELIEVEGPT?
Объем торгов за последние 24 часа для BELIEVEGPT составляет -- USD.
Вырастет ли BELIEVEGPT в цене в этом году?
BELIEVEGPT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BELIEVEGPT для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии BelieveGPT (BELIEVEGPT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.