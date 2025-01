Что такое BEEF (BEEF)

$BEEF is a community-driven token. The vast majority of BEEF supply sits in the liquidity pool where it can do what it does best, reward users in gains as the project begins to take flight. As the time goes on, we will be funding token listings, project development, and, of course, community reward.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник BEEF (BEEF) Официальный веб-сайт