Токеномика Beat Matchmaker (BEAT) Откройте для себя ключевую информацию о Beat Matchmaker (BEAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Beat Matchmaker (BEAT) $BEAT isn't just a token; it's a movement. Every transaction fuels the development of cutting-edge tools and platforms that uplift emerging music talent, streamline music distribution, and bring creators closer to their audiences. By supporting $BEAT, you're directly shaping the future of music, fostering innovation, and giving a voice to the next generation of talent. Together, we're redefining how music is created, shared, and experienced. Официальный сайт: https://www.beatmatchmaker.com/ Whitepaper: https://publuu.com/flip-book/760261/1687672 Купить BEAT сейчас!

Токеномика и анализ цен Beat Matchmaker (BEAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Beat Matchmaker (BEAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 111,49K $ 111,49K $ 111,49K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 111,49K $ 111,49K $ 111,49K Исторический максимум: $ 0,00132947 $ 0,00132947 $ 0,00132947 Исторический минимум: $ 0,00083914 $ 0,00083914 $ 0,00083914 Текущая цена: $ 0,00111466 $ 0,00111466 $ 0,00111466 Узнайте больше о цене Beat Matchmaker (BEAT)

Токеномика Beat Matchmaker (BEAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Beat Matchmaker (BEAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BEAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BEAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BEAT, изучите текущую цену BEAT!

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