Токеномика Beat Matchmaker (BEAT)

Токеномика Beat Matchmaker (BEAT)

Откройте для себя ключевую информацию о Beat Matchmaker (BEAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Beat Matchmaker (BEAT)

$BEAT isn't just a token; it's a movement. Every transaction fuels the development of cutting-edge tools and platforms that uplift emerging music talent, streamline music distribution, and bring creators closer to their audiences. By supporting $BEAT, you're directly shaping the future of music, fostering innovation, and giving a voice to the next generation of talent. Together, we're redefining how music is created, shared, and experienced.

Официальный сайт:
https://www.beatmatchmaker.com/
Whitepaper:
https://publuu.com/flip-book/760261/1687672

Токеномика и анализ цен Beat Matchmaker (BEAT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Beat Matchmaker (BEAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 111,49K
$ 111,49K$ 111,49K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 111,49K
$ 111,49K$ 111,49K
Исторический максимум:
$ 0,00132947
$ 0,00132947$ 0,00132947
Исторический минимум:
$ 0,00083914
$ 0,00083914$ 0,00083914
Текущая цена:
$ 0,00111466
$ 0,00111466$ 0,00111466

Токеномика Beat Matchmaker (BEAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Beat Matchmaker (BEAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BEAT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BEAT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BEAT, изучите текущую цену BEAT!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.