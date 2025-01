Что такое Beat (BEAT)

BEAT is a crypto asset developed by Bitci Borsa Teknoloji Anonim Limited on Bitcichain. Beat Token ("BEAT") is a digital asset that aims to connect users with the music and audio platform BEAT. BEAT Token aims to reward users for their participation and interaction with the BEAT platform. The BEAT platform will be used for artists to distribute their music, for listeners to listen to the music and interact with the platform. The Beat Token plays various roles in the platform's ecosystem.

