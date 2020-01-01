Токеномика Bear Inu (BEAR) Откройте для себя ключевую информацию о Bear Inu (BEAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bear Inu (BEAR) What is the project about? Bear inu is a play2earn meme coin that is traded on 3 large exchange already and is fully verified and audited by CertiK What makes your project unique? We are the only project that take s the Bear Market and gives the people who lost money in it the ability to share their stories in the community and a chance to regain some of these losses by playing and earning tokens History of your project. We first launched on uniswap, the p2b exchange, and now on Lbank exchanage. we have a fully developed game that allows people to earn tokens directly when winning. we have a DEX made and will soon be published as well. we have What’s next for your project? we will soon introduce the DEX to the world we will also share the NFT drop with the world as well in the very near future What can your token be used for? it can be used to play and earn tokens on our game, as well as soon to purchase the NFTs as well Официальный сайт: https://www.bearinu.org/ Whitepaper: https://www.bearinu.org/whitepaper Купить BEAR сейчас!

Токеномика и анализ цен Bear Inu (BEAR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bear Inu (BEAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1 000,00T $ 1 000,00T $ 1 000,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 191,34K $ 191,34K $ 191,34K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Bear Inu (BEAR)

Токеномика Bear Inu (BEAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bear Inu (BEAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BEAR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BEAR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BEAR, изучите текущую цену BEAR!

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