Цена Bear Inu (BEAR)
Текущая цена Bear Inu (BEAR) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена BEAR к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Bear Inu:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 897.92 USD
- Изменение цены Bear Inu в течение дня составляет -3.49%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Bear Inu на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Bear Inu на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Bear Inu на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Bear Inu на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-3.49%
|30 дней
|$ 0
|-27.15%
|60 дней
|$ 0
|-46.67%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Bear Inu: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.07%
-3.49%
-3.95%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
What is the project about? Bear inu is a play2earn meme coin that is traded on 3 large exchange already and is fully verified and audited by CertiK What makes your project unique? We are the only project that take s the Bear Market and gives the people who lost money in it the ability to share their stories in the community and a chance to regain some of these losses by playing and earning tokens History of your project. We first launched on uniswap, the p2b exchange, and now on Lbank exchanage. we have a fully developed game that allows people to earn tokens directly when winning. we have a DEX made and will soon be published as well. we have What’s next for your project? we will soon introduce the DEX to the world we will also share the NFT drop with the world as well in the very near future What can your token be used for? it can be used to play and earn tokens on our game, as well as soon to purchase the NFTs as well
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