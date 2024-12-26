Цена Bazaars (BZR)
Текущая цена Bazaars (BZR) сегодня составляет 21.46 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 246.18M USD. Цена BZR к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Bazaars:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 998.19K USD
- Изменение цены Bazaars в течение дня составляет -0.84%
- Оборотное предложение составляет 11.47M USD
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За сегодня изменение цены Bazaars на USD составило $ -0.18253231786577.
За последние 30 дней изменение цены Bazaars на USD составило $ +48.4740883520.
За последние 60 дней изменение цены Bazaars на USD составило $ +56.0739928400.
За последние 90 дней изменение цены Bazaars на USD составило $ +14.268830347523792.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.18253231786577
|-0.84%
|30 дней
|$ +48.4740883520
|+225.88%
|60 дней
|$ +56.0739928400
|+261.30%
|90 дней
|$ +14.268830347523792
|+198.42%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Bazaars: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.49%
-0.84%
-2.74%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Bazaars is a next-generation peer-to-peer marketplace revolutionizing global commerce through the privacy, security, and transparency of blockchain technology. Designed for buyers and sellers to seamlessly exchange goods using cryptocurrency, Bazaars bridges the gap between traditional trade and the decentralized economy. With a focus on user empowerment, accessibility, and trust, Bazaars is shaping a future where financial freedom and inclusivity will transform how the world connects and conducts business. The Bazaars.app marketplace is live with decentralized payments and the BZR token.
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