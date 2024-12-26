Цена Battle World (BWO)
Текущая цена Battle World (BWO) сегодня составляет 0.00385625 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 2.86M USD. Цена BWO к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Battle World:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 69.50K USD
- Изменение цены Battle World в течение дня составляет +5.97%
- Оборотное предложение составляет 740.78M USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене BWO к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах BWO.
За сегодня изменение цены Battle World на USD составило $ +0.00021736.
За последние 30 дней изменение цены Battle World на USD составило $ +0.0013234703.
За последние 60 дней изменение цены Battle World на USD составило $ +0.0048025213.
За последние 90 дней изменение цены Battle World на USD составило $ +0.0021673773568335139.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00021736
|+5.97%
|30 дней
|$ +0.0013234703
|+34.32%
|60 дней
|$ +0.0048025213
|+124.54%
|90 дней
|$ +0.0021673773568335139
|+128.33%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Battle World: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.03%
+5.97%
+4.01%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Battle World is a Gamefi battle royale Metaverse project built on Polygon network. A globally appealing mid-core game for the masses. Play - Loot - Kill - Earn The players are dropped into maps modeled after famous global locations and towns, where they have to loot and fight against others to be the last one standing. Battle World has a very dynamic core gameplay loop, where the player lands on the same map, searches for guns and fight others, and moves to the safe zone but their experiences are different every single time. The game provides endless replay value because each match is different from the last. The game also strengthens its core gameplay loop with easy-to-pick-up shooting mechanics, with a variety of weapons, the thrill of surviving till the last combined with lovable and relatable characters. Certik Audit Report: https://battleworld.game/pdf/certikaudit.pdf Youtube link: https://youtu.be/R-f8aUqpkus
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 BWO к AUD
A$0.00617
|1 BWO к GBP
￡0.0030464375
|1 BWO к EUR
€0.0036634375
|1 BWO к USD
$0.00385625
|1 BWO к MYR
RM0.017276
|1 BWO к TRY
₺0.1357014375
|1 BWO к JPY
¥0.606896625
|1 BWO к RUB
₽0.3843524375
|1 BWO к INR
₹0.3291695
|1 BWO к IDR
Rp62.1975719375
|1 BWO к PHP
₱0.226207625
|1 BWO к EGP
￡E.0.196283125
|1 BWO к BRL
R$0.0245643125
|1 BWO к CAD
C$0.0055144375
|1 BWO к BDT
৳0.460050625
|1 BWO к NGN
₦5.9601814375
|1 BWO к UAH
₴0.161422625
|1 BWO к VES
Bs0.19666875
|1 BWO к PKR
Rs1.0717675625
|1 BWO к KZT
₸1.9949538125
|1 BWO к THB
฿0.1313824375
|1 BWO к TWD
NT$0.126099375
|1 BWO к CHF
Fr0.0033935
|1 BWO к HKD
HK$0.030001625
|1 BWO к MAD
.د.م0.038793875