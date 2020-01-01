Токеномика Battle Saga (BTL) Откройте для себя ключевую информацию о Battle Saga (BTL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Battle Saga (BTL) Battle Saga is a Clash of Clan inspired decentralized Earn-Without-Playing(EWP) strategic metaverse game implementing innovative DAO system for the best user experience and adaptability The gaming aspects include virtual real estate along with a battle system where players can earn profit by attacking or defending. Players can upgrade buildings increase their value on the marketplace and can also earn also without playing with the defense victory aspect of the game‼️‼️ Battle Saga functions on it the native $BTL token which is exchanged for the in game token $GOLD which can then be used to train troops, upgrade buildings, breed heroes and many more! The marketplace allows for to sell their heroes after breeding or buy new heroes for themselves Официальный сайт: https://www.battlesaga.io/ Купить BTL сейчас!

Токеномика и анализ цен Battle Saga (BTL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Battle Saga (BTL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,68K $ 10,68K $ 10,68K Общее предложение: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M Оборотное предложение: $ 39,28M $ 39,28M $ 39,28M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 81,60K $ 81,60K $ 81,60K Исторический максимум: $ 0,180886 $ 0,180886 $ 0,180886 Исторический минимум: $ 0,00026055 $ 0,00026055 $ 0,00026055 Текущая цена: $ 0,000272 $ 0,000272 $ 0,000272 Узнайте больше о цене Battle Saga (BTL)

Токеномика Battle Saga (BTL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Battle Saga (BTL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BTL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BTL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BTL, изучите текущую цену BTL!

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