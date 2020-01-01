Токеномика Battle Buddy Token (BBTKN) Откройте для себя ключевую информацию о Battle Buddy Token (BBTKN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Battle Buddy Token (BBTKN) Battle Buddy Token (BBTKN) is a cryptocurrency built on the Solana blockchain designed to support veterans and first responders through a transparent, community-driven donation system. It uses a structured tokenomics model with a total supply of 1 billion tokens, dedicating 15% directly to veteran and first responder groups. The project leverages Solana’s high throughput and low fees for secure, cost-effective transactions and decentralized governance, with periodic community votes on fund allocation. BBTKN is structured for long-term sustainability, with plans to transition to a nonprofit organization by 2027 to ensure regulated management is carried out past 2039 and possibly farther. Официальный сайт: https://BattleBuddyToken.net Whitepaper: https://www.battlebuddytoken.net/about-us-whitepaper/ Купить BBTKN сейчас!

Токеномика и анализ цен Battle Buddy Token (BBTKN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Battle Buddy Token (BBTKN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,50K $ 1,50K $ 1,50K Общее предложение: $ 998,90M $ 998,90M $ 998,90M Оборотное предложение: $ 794,92M $ 794,92M $ 794,92M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,88K $ 1,88K $ 1,88K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Battle Buddy Token (BBTKN)

Токеномика Battle Buddy Token (BBTKN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Battle Buddy Token (BBTKN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BBTKN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BBTKN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BBTKN, изучите текущую цену BBTKN!

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