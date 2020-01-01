Токеномика Battle Buddy Token (BBTKN)
Информация о Battle Buddy Token (BBTKN)
Battle Buddy Token (BBTKN) is a cryptocurrency built on the Solana blockchain designed to support veterans and first responders through a transparent, community-driven donation system. It uses a structured tokenomics model with a total supply of 1 billion tokens, dedicating 15% directly to veteran and first responder groups. The project leverages Solana’s high throughput and low fees for secure, cost-effective transactions and decentralized governance, with periodic community votes on fund allocation. BBTKN is structured for long-term sustainability, with plans to transition to a nonprofit organization by 2027 to ensure regulated management is carried out past 2039 and possibly farther.
Токеномика и анализ цен Battle Buddy Token (BBTKN)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Battle Buddy Token (BBTKN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Battle Buddy Token (BBTKN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Battle Buddy Token (BBTKN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов BBTKN, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов BBTKN.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BBTKN, изучите текущую цену BBTKN!
Прогноз цены BBTKN
Хотите узнать, куда может двигаться BBTKN? Наша страница прогноза цены BBTKN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.