Токеномика Battle Buddy Token (BBTKN)

Токеномика Battle Buddy Token (BBTKN)

Откройте для себя ключевую информацию о Battle Buddy Token (BBTKN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Battle Buddy Token (BBTKN)

Battle Buddy Token (BBTKN) is a cryptocurrency built on the Solana blockchain designed to support veterans and first responders through a transparent, community-driven donation system. It uses a structured tokenomics model with a total supply of 1 billion tokens, dedicating 15% directly to veteran and first responder groups. The project leverages Solana’s high throughput and low fees for secure, cost-effective transactions and decentralized governance, with periodic community votes on fund allocation. BBTKN is structured for long-term sustainability, with plans to transition to a nonprofit organization by 2027 to ensure regulated management is carried out past 2039 and possibly farther.

Официальный сайт:
https://BattleBuddyToken.net
Whitepaper:
https://www.battlebuddytoken.net/about-us-whitepaper/

Токеномика и анализ цен Battle Buddy Token (BBTKN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Battle Buddy Token (BBTKN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,50K
$ 1,50K$ 1,50K
Общее предложение:
$ 998,90M
$ 998,90M$ 998,90M
Оборотное предложение:
$ 794,92M
$ 794,92M$ 794,92M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,88K
$ 1,88K$ 1,88K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Battle Buddy Token (BBTKN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Battle Buddy Token (BBTKN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BBTKN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BBTKN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BBTKN, изучите текущую цену BBTKN!

Прогноз цены BBTKN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.