Токеномика Based Peaches (PEACH) Откройте для себя ключевую информацию о Based Peaches (PEACH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Based Peaches (PEACH) Join Peach DAO as we embark on the quest to a 7 figure meme coin portfolio on basechain. All profits from investments redistributed to DAO Members and token buybacks. Inspired by Dave Portnoy’s World Famous Dog Miss Peaches and Papa Portnoys degenerate day trading. ‍ Community ran & operated. Официальный сайт: https://www.basedpeaches.io/ Купить PEACH сейчас!

Токеномика и анализ цен Based Peaches (PEACH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Based Peaches (PEACH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 888,89M $ 888,89M $ 888,89M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 53,40K $ 53,40K $ 53,40K Исторический максимум: $ 0,03525772 $ 0,03525772 $ 0,03525772 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00006007 $ 0,00006007 $ 0,00006007 Узнайте больше о цене Based Peaches (PEACH)

Токеномика Based Peaches (PEACH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Based Peaches (PEACH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PEACH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PEACH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PEACH, изучите текущую цену PEACH!

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