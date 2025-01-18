Цена Based Money Finance (BASED)
Текущая цена Based Money Finance (BASED) сегодня составляет 0.056466 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена BASED к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Based Money Finance:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.25 USD
- Изменение цены Based Money Finance в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Based Money Finance на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Based Money Finance на USD составило $ +0.0277482676.
За последние 60 дней изменение цены Based Money Finance на USD составило $ +0.0635577964.
За последние 90 дней изменение цены Based Money Finance на USD составило $ +0.045364534432397594.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ +0.0277482676
|+49.14%
|60 дней
|$ +0.0635577964
|+112.56%
|90 дней
|$ +0.045364534432397594
|+408.64%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Based Money Finance: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
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What is the project about? Based Money Finance is an algo stable pegged algorithmically to the price of 1 USDbC. What makes your project unique? Based Money Finance uses dynamic supply increase and contraction mechanics to stabilize the price of the BASED token History of your project. Genesis Pools Started on Base Mainnet on August 14th 2023. Based Share Farms and Boardroom product started on August 15th 2023 What’s next for your project? We are adding more mechanics to increase price stability around the peg target of 1 USDbC What can your token be used for? Based can be used to trade for a variety of tokens on Base Mainnet and can also be used for liquidity farming of Based Shares
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