Что такое Baseball Thief (KAREN)

A Karen at a Phillies baseball game, stole a ball from a kid after his dad retrieved it for him. A Karen at a Phillies baseball game, stole a ball from a kid after his dad retrieved it for him.

Источник Baseball Thief (KAREN) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Baseball Thief (USD)

Сколько будет стоить Baseball Thief (KAREN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Baseball Thief (KAREN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Baseball Thief.

KAREN на местную валюту

Токеномика Baseball Thief (KAREN)

Понимание токеномики Baseball Thief (KAREN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена KAREN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Baseball Thief (KAREN) Сколько стоит Baseball Thief (KAREN) на сегодня? Актуальная цена KAREN в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена KAREN в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена KAREN в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Baseball Thief? Рыночная капитализация KAREN составляет $ 5,38K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение KAREN? Циркулирующее предложение KAREN составляет 999,31M USD . Какова была максимальная цена (ATH) KAREN? KAREN достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена KAREN за все время (ATL)? KAREN достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов KAREN? Объем торгов за последние 24 часа для KAREN составляет -- USD . Вырастет ли KAREN в цене в этом году? KAREN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KAREN для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Baseball Thief (KAREN)