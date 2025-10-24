Текущая цена Baseball Thief сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены KAREN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены KAREN прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Baseball Thief сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены KAREN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены KAREN прямо сейчас на MEXC.

График цены Baseball Thief (KAREN) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 05:39:10 (UTC+8)

Информация о ценах Baseball Thief (KAREN) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-3,58%

-3,58%

Текущая цена Baseball Thief (KAREN) составляет --. За последние 24 часа KAREN торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена KAREN за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, KAREN изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -3,58% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Baseball Thief (KAREN)

$ 5,38K
$ 5,38K$ 5,38K

--
----

$ 5,38K
$ 5,38K$ 5,38K

999,31M
999,31M 999,31M

999 306 398,098874
999 306 398,098874 999 306 398,098874

Текущая рыночная капитализация Baseball Thief составляет $ 5,38K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение KAREN составляет 999,31M, а общее предложение – 999306398.098874. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 5,38K.

История цен Baseball Thief (KAREN) в USD

За сегодня изменение цены Baseball Thief на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Baseball Thief на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Baseball Thief на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Baseball Thief на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0-21,58%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Baseball Thief (KAREN)

A Karen at a Phillies baseball game, stole a ball from a kid after his dad retrieved it for him.

Источник Baseball Thief (KAREN)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Baseball Thief (USD)

Сколько будет стоить Baseball Thief (KAREN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Baseball Thief (KAREN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Baseball Thief.

Проверьте прогноз цены Baseball Thief!

KAREN на местную валюту

Токеномика Baseball Thief (KAREN)

Понимание токеномики Baseball Thief (KAREN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена KAREN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Baseball Thief (KAREN)

Сколько стоит Baseball Thief (KAREN) на сегодня?
Актуальная цена KAREN в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена KAREN в USD?
Текущая цена KAREN в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Baseball Thief?
Рыночная капитализация KAREN составляет $ 5,38K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение KAREN?
Циркулирующее предложение KAREN составляет 999,31M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) KAREN?
KAREN достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена KAREN за все время (ATL)?
KAREN достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов KAREN?
Объем торгов за последние 24 часа для KAREN составляет -- USD.
Вырастет ли KAREN в цене в этом году?
KAREN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KAREN для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Baseball Thief (KAREN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.