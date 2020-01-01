Токеномика Base Yield Index (BSDX) Откройте для себя ключевую информацию о Base Yield Index (BSDX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Base Yield Index (BSDX) The Base Yield Index is the first collaborative index developed by Rivo and Reserve Protocol, offering investors exposure to blue-chip assets within the Base ecosystem. With the Base Yield Index, DeFi investors no longer need to individually invest in various strategies on Base or manually claim and reinvest rewards. Instead, the Index automatically allocates liquidity across five curated strategies on Aerodrome, the leading decentralized exchange on Base. It also auto-compounds rewards back into the pool, increasing overall yield. Официальный сайт: https://rivo.xyz/ Купить BSDX сейчас!

Токеномика и анализ цен Base Yield Index (BSDX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Base Yield Index (BSDX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 205,43K $ 205,43K $ 205,43K Общее предложение: $ 30,99K $ 30,99K $ 30,99K Оборотное предложение: $ 30,99K $ 30,99K $ 30,99K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 205,43K $ 205,43K $ 205,43K Исторический максимум: $ 6,64 $ 6,64 $ 6,64 Исторический минимум: $ 0,371239 $ 0,371239 $ 0,371239 Текущая цена: $ 6,63 $ 6,63 $ 6,63 Узнайте больше о цене Base Yield Index (BSDX)

Токеномика Base Yield Index (BSDX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Base Yield Index (BSDX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BSDX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BSDX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BSDX, изучите текущую цену BSDX!

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