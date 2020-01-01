Токеномика Base Baboon (BOON) Откройте для себя ключевую информацию о Base Baboon (BOON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Base Baboon (BOON) Baboon $BOON, the first meme coin crafted with humor and growth on the cutting-edge Base Layer 2 network. Born from the creative spirits of G.K. and Vikki Hart, $BOON is not just a token; it's a revolution in the meme coin universe. Официальный сайт: https://basebaboon.com Whitepaper: https://basebaboon.com/babon_whitepaper_v1.pdf Купить BOON сейчас!

Токеномика и анализ цен Base Baboon (BOON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Base Baboon (BOON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 400,42B $ 400,42B $ 400,42B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 47,15K $ 47,15K $ 47,15K Исторический максимум: $ 0,00001425 $ 0,00001425 $ 0,00001425 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Base Baboon (BOON)

Токеномика Base Baboon (BOON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Base Baboon (BOON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOON, изучите текущую цену BOON!

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