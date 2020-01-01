Токеномика Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) Откройте для себя ключевую информацию о Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) Baolong is a chubby blue eggshell dragon with bright blue eyes and small wings who appears in the Nailong cartoon, exuding confidence with a mischievous and proud personality. The project is a token based off this character, with the inspiration of the project coming from the success of the Nailong token (ticker: NAILONG). The project team found the token sitting abandoned and decided to do a CTO. Официальный сайт: https://www.baolongsol.xyz/ Купить BAOLONG сейчас!

Токеномика и анализ цен Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,54K $ 12,54K $ 12,54K Общее предложение: $ 999,92M $ 999,92M $ 999,92M Оборотное предложение: $ 999,92M $ 999,92M $ 999,92M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,54K $ 12,54K $ 12,54K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG)

Токеномика Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BAOLONG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BAOLONG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BAOLONG, изучите текущую цену BAOLONG!

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