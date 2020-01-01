Токеномика Banque Universal (CBU) Откройте для себя ключевую информацию о Banque Universal (CBU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Banque Universal (CBU) CBU is powered by Banque Universal, a sophisticated structured financial company serving private structures and support globally to qualified clienteles only. The aim for CBU is to create a value in the world of digital currencies , meaning the income generated from the sales to backup the CBU with value. The cryptocurrency future will tie itself in the communities through trust and this will be most likely happen through asset links where there will be a market value to compare both the cryptocurrency and the asset(s) itself. Официальный сайт: https://bankuniversal.org Купить CBU сейчас!

Токеномика и анализ цен Banque Universal (CBU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Banque Universal (CBU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,40B $ 1,40B $ 1,40B Исторический максимум: $ 2,75 $ 2,75 $ 2,75 Исторический минимум: $ 0,0214842 $ 0,0214842 $ 0,0214842 Текущая цена: $ 0,13977 $ 0,13977 $ 0,13977 Узнайте больше о цене Banque Universal (CBU)

Токеномика Banque Universal (CBU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Banque Universal (CBU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CBU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CBU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CBU, изучите текущую цену CBU!

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