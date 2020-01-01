Токеномика Bankera (BNK) Откройте для себя ключевую информацию о Bankera (BNK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bankera (BNK) Bankera is an operational fork of SpectroCoin. As SpectroCoin to be competitive has developed bank-like infrastructure, but was not intended to become a proper bank, it is releasing Bankera to leverage its regulatory and IT infrastructure to develop a bank for the blockchain era. Bankera as a proper bank will offer payments, investments, and loan and deposit solutions. Later on, it is planing to develop new types of money, such as inflation linked baskets. Официальный сайт: https://bankera.com/ Whitepaper: https://bankera.com/Bankera_whitepaper.pdf Купить BNK сейчас!

Токеномика и анализ цен Bankera (BNK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bankera (BNK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,15M $ 1,15M $ 1,15M Исторический максимум: $ 0,791367 $ 0,791367 $ 0,791367 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,114899 $ 0,114899 $ 0,114899 Узнайте больше о цене Bankera (BNK)

Токеномика Bankera (BNK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bankera (BNK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BNK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BNK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BNK, изучите текущую цену BNK!

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