Сегодняшняя цена Bank of America xStock

Текущая цена Bank of America xStock (BACX) сегодня составляет $ 63,95 с изменением 5,46% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BACX на USD составляет $ 63,95 за BACX.

На данный момент Bank of America xStock занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 300 564, при оборотном предложении 4,70K BACX. В течение последних 24 часов, BACX торговался в диапазоне от $ 62,92 (минимум) до $ 67,56 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 68,77, тогда как исторический минимум составил $ 43,53.

В краткосрочной перспективе BACX изменился на +0,01% за последний час и на +2,87% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 355,38.

Рыночная информация Bank of America xStock (BACX)

Рыночная капитализация $ 300,56K$ 300,56K $ 300,56K Объем (24Ч) $ 355,38$ 355,38 $ 355,38 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 120,85M$ 120,85M $ 120,85M Оборотное предложение 4,70K 4,70K 4,70K Общее предложение 1 889 664,442299516 1 889 664,442299516 1 889 664,442299516

Текущая рыночная капитализация Bank of America xStock составляет $ 300,56K, при 24-часовом объеме торгов $ 355,38. Циркулируещее обращение BACX составляет 4,70K, а общее предложение – 1889664.442299516. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 120,85M.