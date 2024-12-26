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Цена Band Protocol (BAND)

USD

График цены Band Protocol (BAND) в реальном времени

$1.53
$1.53$1.53
-1.30%(1D)

Цена Band Protocol (BAND) сегодня

Текущая цена Band Protocol (BAND) сегодня составляет 1.53 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 236.71M USD. Цена BAND к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Band Protocol:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 7.37M USD
- Изменение цены Band Protocol в течение дня составляет -1.20%
- Оборотное предложение составляет 154.44M USD

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Ценовые показатели Band Protocol (BAND) - USD

За сегодня изменение цены Band Protocol на USD составило $ -0.018704815263263.
За последние 30 дней изменение цены Band Protocol на USD составило $ -0.0130323870.
За последние 60 дней изменение цены Band Protocol на USD составило $ +0.7401734550.
За последние 90 дней изменение цены Band Protocol на USD составило $ +0.2153610440666924.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.018704815263263-1.20%
30 дней$ -0.0130323870-0.85%
60 дней$ +0.7401734550+48.38%
90 дней$ +0.2153610440666924+16.38%

Анализ цен Band Protocol (BAND)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Band Protocol: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 1.52
$ 1.52$ 1.52

$ 1.58
$ 1.58$ 1.58

$ 22.83
$ 22.83$ 22.83

+0.49%

-1.20%

-9.69%

Рыночная информация Band Protocol (BAND)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 236.71M
$ 236.71M$ 236.71M

$ 7.37M
$ 7.37M$ 7.37M

154.44M
154.44M 154.44M

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Источник Band Protocol (BAND)

Официальный веб-сайт

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BAND на местную валюту

1 BAND к AUD
A$2.448
1 BAND к GBP
1.2087
1 BAND к EUR
1.4535
1 BAND к USD
$1.53
1 BAND к MYR
RM6.8544
1 BAND к TRY
53.8407
1 BAND к JPY
¥240.7914
1 BAND к RUB
152.4951
1 BAND к INR
130.6008
1 BAND к IDR
Rp24,677.4159
1 BAND к PHP
89.7498
1 BAND к EGP
￡E.77.877
1 BAND к BRL
R$9.7461
1 BAND к CAD
C$2.1879
1 BAND к BDT
182.529
1 BAND к NGN
2,364.7527
1 BAND к UAH
64.0458
1 BAND к VES
Bs78.03
1 BAND к PKR
Rs425.2329
1 BAND к KZT
791.5149
1 BAND к THB
฿52.1271
1 BAND к TWD
NT$50.031
1 BAND к CHF
Fr1.3464
1 BAND к HKD
HK$11.9034
1 BAND к MAD
.د.م15.3918