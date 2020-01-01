Токеномика Bancor Governance (VBNT) Откройте для себя ключевую информацию о Bancor Governance (VBNT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bancor Governance (VBNT) vBNT is the governance token of Bancor. It is generated by users who stake BNT in any whitelisted pool and represents their % ownership of the pool. This makes vBNT similar to an LP token, except you can also use it to vote in Bancor governance. With the release of Vortex, you’ll also be able to use vBNT to borrow against your staked liquidity by swapping your vBNT for any token in the network. Официальный сайт: https://bancor.network/ Купить VBNT сейчас!

Токеномика и анализ цен Bancor Governance (VBNT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bancor Governance (VBNT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 55,51M $ 55,51M $ 55,51M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,09M $ 21,09M $ 21,09M Исторический максимум: $ 17,14 $ 17,14 $ 17,14 Исторический минимум: $ -8,865088154393735 $ -8,865088154393735 $ -8,865088154393735 Текущая цена: $ 0,379951 $ 0,379951 $ 0,379951 Узнайте больше о цене Bancor Governance (VBNT)

Токеномика Bancor Governance (VBNT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bancor Governance (VBNT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VBNT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VBNT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VBNT, изучите текущую цену VBNT!

Прогноз цены VBNT Хотите узнать, куда может двигаться VBNT? Наша страница прогноза цены VBNT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена VBNT прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!