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Цена Bancor Governance (VBNT)

USD

График цены Bancor Governance (VBNT) в реальном времени

$0.664588
$0.664588$0.664588
-0.40%(1D)

Цена Bancor Governance (VBNT) сегодня

Текущая цена Bancor Governance (VBNT) сегодня составляет 0.664588 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена VBNT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Bancor Governance:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 157.51 USD
- Изменение цены Bancor Governance в течение дня составляет -0.49%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Bancor Governance (VBNT) - USD

За сегодня изменение цены Bancor Governance на USD составило $ -0.0033202317274973.
За последние 30 дней изменение цены Bancor Governance на USD составило $ -0.0673332648.
За последние 60 дней изменение цены Bancor Governance на USD составило $ +0.7202581442.
За последние 90 дней изменение цены Bancor Governance на USD составило $ +0.1203247069372174.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0033202317274973-0.49%
30 дней$ -0.0673332648-10.13%
60 дней$ +0.7202581442+108.38%
90 дней$ +0.1203247069372174+22.11%

Анализ цен Bancor Governance (VBNT)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Bancor Governance: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.657323
$ 0.657323$ 0.657323

$ 0.686847
$ 0.686847$ 0.686847

$ 17.14
$ 17.14$ 17.14

-0.06%

-0.49%

-0.09%

Рыночная информация Bancor Governance (VBNT)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 157.51
$ 157.51$ 157.51

0.00
0.00 0.00

Что такое Bancor Governance (VBNT)

vBNT is the governance token of Bancor. It is generated by users who stake BNT in any whitelisted pool and represents their % ownership of the pool. This makes vBNT similar to an LP token, except you can also use it to vote in Bancor governance. With the release of Vortex, you’ll also be able to use vBNT to borrow against your staked liquidity by swapping your vBNT for any token in the network.

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Источник Bancor Governance (VBNT)

Официальный веб-сайт

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VBNT на местную валюту

1 VBNT к AUD
A$1.05669492
1 VBNT к GBP
0.52502452
1 VBNT к EUR
0.6313586
1 VBNT к USD
$0.664588
1 VBNT к MYR
RM2.97735424
1 VBNT к TRY
23.4931858
1 VBNT к JPY
¥104.7722982
1 VBNT к RUB
71.110916
1 VBNT к INR
56.97512924
1 VBNT к IDR
Rp10,719.15978964
1 VBNT к PHP
38.59262516
1 VBNT к EGP
￡E.33.65473632
1 VBNT к BRL
R$4.07392444
1 VBNT к CAD
C$0.95036084
1 VBNT к BDT
81.06644424
1 VBNT к NGN
1,027.18056692
1 VBNT к UAH
28.18517708
1 VBNT к VES
Bs34.558576
1 VBNT к PKR
Rs185.89855536
1 VBNT к KZT
352.75001864
1 VBNT к THB
฿22.90170248
1 VBNT к TWD
NT$21.7320276
1 VBNT к CHF
Fr0.5981292
1 VBNT к HKD
HK$5.16384876
1 VBNT к MAD
.د.م6.66581764