Токеномика и анализ цен Ballz of Steel (BALLZ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ballz of Steel (BALLZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,69M $ 1,69M $ 1,69M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,69M $ 1,69M $ 1,69M Исторический максимум: $ 0,01151396 $ 0,01151396 $ 0,01151396 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00169182 $ 0,00169182 $ 0,00169182 Узнайте больше о цене Ballz of Steel (BALLZ) Купить BALLZ сейчас!

Информация о Ballz of Steel (BALLZ) Drop. Bounce. Win! Ever wanted to drop balls and win BIG? 🚀 Ballz of Steel is here to make your Plinko dreams come true! Play for FREE in Telegram. Engage in the excitement, accumulate points, and prepare yourself for the unveiling of spectacular airdrop rewards that await you! 🪂💰 All you need is to drop your balls and watch your rewards pile up. Dive into the game, achieve high scores, and emerge victorious Официальный сайт: https://ballz.game

Токеномика Ballz of Steel (BALLZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ballz of Steel (BALLZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BALLZ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BALLZ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BALLZ, изучите текущую цену BALLZ!

Прогноз цены BALLZ Хотите узнать, куда может двигаться BALLZ? Наша страница прогноза цены BALLZ объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BALLZ прямо сейчас!

