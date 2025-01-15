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Цена Balancer 80 BAL 20 WETH (B-80BAL-20WETH)

USD

График цены Balancer 80 BAL 20 WETH (B-80BAL-20WETH) в реальном времени

$8.71
$8.71$8.71
+9.80%(1D)

Цена Balancer 80 BAL 20 WETH (B-80BAL-20WETH) сегодня

Текущая цена Balancer 80 BAL 20 WETH (B-80BAL-20WETH) сегодня составляет 8.71 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена B-80BAL-20WETH к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Balancer 80 BAL 20 WETH:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.02K USD
- Изменение цены Balancer 80 BAL 20 WETH в течение дня составляет +9.84%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Balancer 80 BAL 20 WETH (B-80BAL-20WETH) - USD

За сегодня изменение цены Balancer 80 BAL 20 WETH на USD составило $ +0.780343.
За последние 30 дней изменение цены Balancer 80 BAL 20 WETH на USD составило $ -2.3353635240.
За последние 60 дней изменение цены Balancer 80 BAL 20 WETH на USD составило $ +1.2584957060.
За последние 90 дней изменение цены Balancer 80 BAL 20 WETH на USD составило $ +1.699526281660629.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.780343+9.84%
30 дней$ -2.3353635240-26.81%
60 дней$ +1.2584957060+14.45%
90 дней$ +1.699526281660629+24.24%

Анализ цен Balancer 80 BAL 20 WETH (B-80BAL-20WETH)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Balancer 80 BAL 20 WETH: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 7.93
$ 7.93$ 7.93

$ 8.78
$ 8.78$ 8.78

$ 21.99
$ 21.99$ 21.99

+0.61%

+9.84%

-9.83%

Рыночная информация Balancer 80 BAL 20 WETH (B-80BAL-20WETH)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.02K
$ 1.02K$ 1.02K

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Что такое Balancer 80 BAL 20 WETH (B-80BAL-20WETH)

The 80/20 BAL/WETH Balancer pool token represents the vote locked escrow token (veBAL) for the Balancer platform.

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Источник Balancer 80 BAL 20 WETH (B-80BAL-20WETH)

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B-80BAL-20WETH на местную валюту

1 B-80BAL-20WETH к AUD
A$14.0231
1 B-80BAL-20WETH к GBP
7.1422
1 B-80BAL-20WETH к EUR
8.4487
1 B-80BAL-20WETH к USD
$8.71
1 B-80BAL-20WETH к MYR
RM39.195
1 B-80BAL-20WETH к TRY
308.9437
1 B-80BAL-20WETH к JPY
¥1,376.6155
1 B-80BAL-20WETH к RUB
900.4398
1 B-80BAL-20WETH к INR
753.8505
1 B-80BAL-20WETH к IDR
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￡E.439.4195
1 B-80BAL-20WETH к BRL
R$52.7826
1 B-80BAL-20WETH к CAD
C$12.4553
1 B-80BAL-20WETH к BDT
1,059.3973
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1 B-80BAL-20WETH к UAH
368.5201
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Bs461.63
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Rs2,427.477
1 B-80BAL-20WETH к KZT
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1 B-80BAL-20WETH к THB
฿302.3241
1 B-80BAL-20WETH к TWD
NT$287.3429
1 B-80BAL-20WETH к CHF
Fr7.9261
1 B-80BAL-20WETH к HKD
HK$67.7638
1 B-80BAL-20WETH к MAD
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