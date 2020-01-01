Токеномика Baklava (BAVA)

Токеномика Baklava (BAVA)

Откройте для себя ключевую информацию о Baklava (BAVA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Baklava (BAVA)

Baklava Space is designed as a combination of automated yield farming for your LP tokens and a synthetic creation mechanism using LP tokens.

In Baklava Space, users keep 100% their original LP tokens and at the same time, Baklava is optimising the yield from user's LP token by actively auto-compounding the LP with lowest possible cost (all APY shown have already included fees), earning $BAVA rewards, and (soon) earning synthetic asset profits.

Официальный сайт:
https://baklava.space/

Токеномика и анализ цен Baklava (BAVA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Baklava (BAVA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 18,02K
$ 18,02K$ 18,02K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 654,67M
$ 654,67M$ 654,67M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 27,52K
$ 27,52K$ 27,52K
Исторический максимум:
$ 0,147726
$ 0,147726$ 0,147726
Исторический минимум:
$ 0,00001886
$ 0,00001886$ 0,00001886
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Baklava (BAVA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Baklava (BAVA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BAVA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BAVA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BAVA, изучите текущую цену BAVA!

Прогноз цены BAVA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.