Токеномика Baklava (BAVA) Откройте для себя ключевую информацию о Baklava (BAVA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Baklava (BAVA) Baklava Space is designed as a combination of automated yield farming for your LP tokens and a synthetic creation mechanism using LP tokens. In Baklava Space, users keep 100% their original LP tokens and at the same time, Baklava is optimising the yield from user's LP token by actively auto-compounding the LP with lowest possible cost (all APY shown have already included fees), earning $BAVA rewards, and (soon) earning synthetic asset profits. Официальный сайт: https://baklava.space/ Купить BAVA сейчас!

Токеномика и анализ цен Baklava (BAVA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Baklava (BAVA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18,02K $ 18,02K $ 18,02K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 654,67M $ 654,67M $ 654,67M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 27,52K $ 27,52K $ 27,52K Исторический максимум: $ 0,147726 $ 0,147726 $ 0,147726 Исторический минимум: $ 0,00001886 $ 0,00001886 $ 0,00001886 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Baklava (BAVA)

Токеномика Baklava (BAVA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Baklava (BAVA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BAVA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BAVA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BAVA, изучите текущую цену BAVA!

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