Токеномика BAKENEKO (BAKENEKO) Откройте для себя ключевую информацию о BAKENEKO (BAKENEKO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BAKENEKO (BAKENEKO) BSC coolest cat coin $BAKENEKO is aI-generated cat themed token. Making BNB great again! Making BNB Great Again BSC coolest cat coin $BAKENEKO is aI-generated community meme token. Is a type of Japanese yokai, or supernatural cat on BNB chain. More specifically, it is a kaibyo. Although they are more commonly known as monster cats but bakeneko have a chivalrous spirit and only use their swords against evil. Bakeneko is a social cat that love to have fun and live the normal life. Официальный сайт: https://bakenekobsc.com Купить BAKENEKO сейчас!

Токеномика и анализ цен BAKENEKO (BAKENEKO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BAKENEKO (BAKENEKO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 894.71 $ 894.71 $ 894.71 Общее предложение: $ 624.89B $ 624.89B $ 624.89B Оборотное предложение: $ 563.19B $ 563.19B $ 563.19B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 992.73 $ 992.73 $ 992.73 Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене BAKENEKO (BAKENEKO)

Токеномика BAKENEKO (BAKENEKO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BAKENEKO (BAKENEKO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BAKENEKO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BAKENEKO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BAKENEKO, изучите текущую цену BAKENEKO!

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