Токеномика BaconDAO (BACON) Откройте для себя ключевую информацию о BaconDAO (BACON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BaconDAO (BACON) BaconDAO (BACON) is a Decentralized Autonomous Organization (DAO) for collaborative learning and investing in Cryptocurrencies. The mission of the organization is to create the largest and most knowledgeable Crypto community, harnessing its group knowledge to help members learn and profit from Cryptocurrencies. BACON token holders have access to its membership content such as daily IDO s, Bitcoin and Altcoin Technical Analysis, Educational curriculum, Alpha s, NFTs and private sale deals. BACON is the governance token which will allow members to vote on the content and deals offered in the community. BaconDAO plans to build a NFT launchpad with NFT Tickets representing vested private sale tokens. BaconDAO will use the power of a Decentralized Autonomous Organization (DAO) to amass the largest community and simultaneously improve the group’s content, services, and investment opportunities. Официальный сайт: https://bacondao.com/ Купить BACON сейчас!

Токеномика и анализ цен BaconDAO (BACON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BaconDAO (BACON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 54,59K $ 54,59K $ 54,59K Исторический максимум: $ 0,489454 $ 0,489454 $ 0,489454 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00027306 $ 0,00027306 $ 0,00027306 Узнайте больше о цене BaconDAO (BACON)

Токеномика BaconDAO (BACON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BaconDAO (BACON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BACON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BACON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BACON, изучите текущую цену BACON!

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