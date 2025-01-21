Логотип Backed GameStop Corp

Цена Backed GameStop Corp (BGME)

USD

График цены Backed GameStop Corp (BGME) в реальном времени

$27.53
$27.53$27.53
0.00%(1D)

Цена Backed GameStop Corp (BGME) сегодня

Текущая цена Backed GameStop Corp (BGME) сегодня составляет 27.53 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена BGME к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Backed GameStop Corp:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.00 USD
- Изменение цены Backed GameStop Corp в течение дня составляет 0.00%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

Получайте обновления в режиме реального времени по цене BGME к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах BGME.

Ценовые показатели Backed GameStop Corp (BGME) - USD

За сегодня изменение цены Backed GameStop Corp на USD составило $ 0.0.
За последние 30 дней изменение цены Backed GameStop Corp на USD составило $ -2.1442951820.
За последние 60 дней изменение цены Backed GameStop Corp на USD составило $ -0.3488849370.
За последние 90 дней изменение цены Backed GameStop Corp на USD составило $ +6.67.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0.00.00%
30 дней$ -2.1442951820-7.78%
60 дней$ -0.3488849370-1.26%
90 дней$ +6.67+31.98%

Анализ цен Backed GameStop Corp (BGME)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Backed GameStop Corp: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 27.53
$ 27.53$ 27.53

$ 27.53
$ 27.53$ 27.53

$ 34.35
$ 34.35$ 34.35

0.00%

0.00%

-11.38%

Рыночная информация Backed GameStop Corp (BGME)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

Что такое Backed GameStop Corp (BGME)

Backed GameStop (bGME) is a tracker certificate issued as an ERC-20 token. bGME tracks the price of GameStop Corp. bGME is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of GameStop.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Backed GameStop Corp (BGME)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Backed GameStop Corp (BGME)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

BGME на местную валюту

1 BGME к AUD
A$43.7727
1 BGME к GBP
22.2993
1 BGME к EUR
26.4288
1 BGME к USD
$27.53
1 BGME к MYR
RM122.7838
1 BGME к TRY
979.7927
1 BGME к JPY
¥4,265.4982
1 BGME к RUB
2,780.2547
1 BGME к INR
2,375.2884
1 BGME к IDR
Rp451,311.4032
1 BGME к PHP
1,607.4767
1 BGME к EGP
￡E.1,384.759
1 BGME к BRL
R$166.0059
1 BGME к CAD
C$39.3679
1 BGME к BDT
3,356.7329
1 BGME к NGN
42,748.3087
1 BGME к UAH
1,162.5919
1 BGME к VES
Bs1,486.62
1 BGME к PKR
Rs7,677.0158
1 BGME к KZT
14,604.665
1 BGME к THB
฿936.2953
1 BGME к TWD
NT$898.8545
1 BGME к CHF
Fr24.777
1 BGME к HKD
HK$214.1834
1 BGME к MAD
.د.م275.8506