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Цена Backbone staked OSMO (BOSMO)

USD

График цены Backbone staked OSMO (BOSMO) в реальном времени

$0.433004
$0.433004$0.433004
-0.70%(1D)

Цена Backbone staked OSMO (BOSMO) сегодня

Текущая цена Backbone staked OSMO (BOSMO) сегодня составляет 0.432993 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена BOSMO к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Backbone staked OSMO:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.85 USD
- Изменение цены Backbone staked OSMO в течение дня составляет -0.72%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Backbone staked OSMO (BOSMO) - USD

За сегодня изменение цены Backbone staked OSMO на USD составило $ -0.0031813867668321.
За последние 30 дней изменение цены Backbone staked OSMO на USD составило $ -0.0349213617.
За последние 60 дней изменение цены Backbone staked OSMO на USD составило $ -0.1070412820.
За последние 90 дней изменение цены Backbone staked OSMO на USD составило $ -0.1114636875684592.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0031813867668321-0.72%
30 дней$ -0.0349213617-8.06%
60 дней$ -0.1070412820-24.72%
90 дней$ -0.1114636875684592-20.47%

Анализ цен Backbone staked OSMO (BOSMO)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Backbone staked OSMO: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.430286
$ 0.430286$ 0.430286

$ 0.476453
$ 0.476453$ 0.476453

$ 0.976928
$ 0.976928$ 0.976928

+0.46%

-0.72%

-8.59%

Рыночная информация Backbone staked OSMO (BOSMO)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.85
$ 1.85$ 1.85

0.00
0.00 0.00

Что такое Backbone staked OSMO (BOSMO)

This is a liquid staking derivative of OSMO, issued by Backbone Labs.

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Источник Backbone staked OSMO (BOSMO)

Официальный веб-сайт

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BOSMO на местную валюту

1 BOSMO к AUD
A$0.68845887
1 BOSMO к GBP
0.35072433
1 BOSMO к EUR
0.41567328
1 BOSMO к USD
$0.432993
1 BOSMO к MYR
RM1.93114878
1 BOSMO к TRY
15.41022087
1 BOSMO к JPY
¥67.08793542
1 BOSMO к RUB
43.72796307
1 BOSMO к INR
37.35863604
1 BOSMO к IDR
Rp7,098.24476592
1 BOSMO к PHP
25.28246127
1 BOSMO к EGP
￡E.21.7795479
1 BOSMO к BRL
R$2.61094779
1 BOSMO к CAD
C$0.61917999
1 BOSMO к BDT
52.79483649
1 BOSMO к NGN
672.34720047
1 BOSMO к UAH
18.28529439
1 BOSMO к VES
Bs23.381622
1 BOSMO к PKR
Rs120.74442798
1 BOSMO к KZT
229.7027865
1 BOSMO к THB
฿14.72609193
1 BOSMO к TWD
NT$14.13722145
1 BOSMO к CHF
Fr0.3896937
1 BOSMO к HKD
HK$3.36868554
1 BOSMO к MAD
.د.م4.33858986