Токеномика BABYTRUMP (BABYTRUMP) Откройте для себя ключевую информацию о BABYTRUMP (BABYTRUMP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BABYTRUMP (BABYTRUMP) The $BABYTRUMP token is a digital cryptocurrency designed to integrate the vibrant world of memes with the robustness of blockchain technology. Central to the token's design is the intention to capture elements of popular culture, particularly those inspired by iconic Trump-related humor. Initiated in 2023 by an experienced development team, the $BABYTRUMP project has seen growth in both its community and recognition within the crypto sector. Moving forward, the roadmap for $BABYTRUMP includes potential collaborations, technological integrations, and community-centric events. Holders of the $BABYTRUMP token gain access to an array of exclusive content and events, ensuring that the token serves purposes beyond mere trading. It acts as an entry point to a broader digital ecosystem filled with engaging content and interactive experiences. For those interested in a crypto project that blends entertainment and digital currency, $BABYTRUMP offers a unique proposition in the ever-evolving crypto landscape. Официальный сайт: https://babytrumpeth.com Купить BABYTRUMP сейчас!

Токеномика и анализ цен BABYTRUMP (BABYTRUMP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BABYTRUMP (BABYTRUMP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 109,49K $ 109,49K $ 109,49K Общее предложение: $ 39,69M $ 39,69M $ 39,69M Оборотное предложение: $ 39,69M $ 39,69M $ 39,69M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 109,49K $ 109,49K $ 109,49K Исторический максимум: $ 0,350821 $ 0,350821 $ 0,350821 Исторический минимум: $ 0,00150367 $ 0,00150367 $ 0,00150367 Текущая цена: $ 0,00275823 $ 0,00275823 $ 0,00275823 Узнайте больше о цене BABYTRUMP (BABYTRUMP)

Токеномика BABYTRUMP (BABYTRUMP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BABYTRUMP (BABYTRUMP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BABYTRUMP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BABYTRUMP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BABYTRUMP, изучите текущую цену BABYTRUMP!

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