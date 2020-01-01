Токеномика Babypie Wrapped BTC (MBTC)

Токеномика Babypie Wrapped BTC (MBTC)

Откройте для себя ключевую информацию о Babypie Wrapped BTC (MBTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Babypie Wrapped BTC (MBTC)

Официальный сайт:
https://www.babylon.magpiexyz.io/stake
Whitepaper:
https://docs.babypiexyz.io/

Токеномика и анализ цен Babypie Wrapped BTC (MBTC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Babypie Wrapped BTC (MBTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,06K
$ 1,06K$ 1,06K
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 105,23M
$ 105,23M$ 105,23M
Исторический максимум:
$ 110 732
$ 110 732$ 110 732
Исторический минимум:
$ 65 160
$ 65 160$ 65 160
Текущая цена:
$ 99 027
$ 99 027$ 99 027

Токеномика Babypie Wrapped BTC (MBTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Babypie Wrapped BTC (MBTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MBTC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MBTC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MBTC, изучите текущую цену MBTC!

Прогноз цены MBTC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.