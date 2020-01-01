Токеномика BabyGrok X (BABYGROK X) Откройте для себя ключевую информацию о BabyGrok X (BABYGROK X), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BabyGrok X (BABYGROK X) Babygrokxis the fusion of two of the most robust and passionate crypto communities: Grok&X We’ve taken the best elements of both worlds and combined them into a project that promises to be unlike anything you’ve ever seen. We’re not just a meme coin; we’re a meme coin with a mission. Официальный сайт: https://babygrokx.xyz/ Whitepaper: https://babygrokx.xyz/# Купить BABYGROK X сейчас!

Токеномика и анализ цен BabyGrok X (BABYGROK X) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BabyGrok X (BABYGROK X), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общее предложение: $ 420,000.00T $ 420,000.00T $ 420,000.00T Оборотное предложение: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4.96K $ 4.96K $ 4.96K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.000000000000011808 $ 0.000000000000011808 $ 0.000000000000011808 Узнайте больше о цене BabyGrok X (BABYGROK X)

Токеномика BabyGrok X (BABYGROK X): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BabyGrok X (BABYGROK X) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BABYGROK X, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BABYGROK X. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BABYGROK X, изучите текущую цену BABYGROK X!

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