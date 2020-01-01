Токеномика BabyGrok X (BABYGROK X)
Информация о BabyGrok X (BABYGROK X)
Babygrokxis the fusion of two of the most robust and passionate crypto communities: Grok&X We’ve taken the best elements of both worlds and combined them into a project that promises to be unlike anything you’ve ever seen. We’re not just a meme coin; we’re a meme coin with a mission.
Токеномика и анализ цен BabyGrok X (BABYGROK X)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене BabyGrok X (BABYGROK X), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика BabyGrok X (BABYGROK X): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики BabyGrok X (BABYGROK X) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов BABYGROK X, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов BABYGROK X.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BABYGROK X, изучите текущую цену BABYGROK X!
Прогноз цены BABYGROK X
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