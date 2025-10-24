Текущая цена Baby World Liberty Financial сегодня составляет 0,00000109 USD. Следите за обновлениями цены BABYWLFI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BABYWLFI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Baby World Liberty Financial сегодня составляет 0,00000109 USD. Следите за обновлениями цены BABYWLFI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BABYWLFI прямо сейчас на MEXC.

Цена Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)

Текущая цена 1 BABYWLFI в USD:

-0,70%1D
График цены Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) в реальном времени
Информация о ценах Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Мин 24Ч
Макс 24Ч

+0,49%

-0,71%

-42,49%

-42,49%

Текущая цена Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) составляет $0,00000109. За последние 24 часа BABYWLFI торговался в диапазоне от $ 0,00000106 до $ 0,0000011, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BABYWLFI за все время составляет $ 0,00000666, а минимальная – $ 0,00000106.

Что касается краткосрочной динамики, BABYWLFI изменился на +0,49% за последний час, на -0,71% за 24 часа и на -42,49% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)

Текущая рыночная капитализация Baby World Liberty Financial составляет $ 97,83K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BABYWLFI составляет 90,00B, а общее предложение – 90000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 97,83K.

История цен Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) в USD

За сегодня изменение цены Baby World Liberty Financial на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Baby World Liberty Financial на USD составило $ -0,0000003440.
За последние 60 дней изменение цены Baby World Liberty Financial на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Baby World Liberty Financial на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,71%
30 дней$ -0,0000003440-31,56%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)

🌟 From the golden wings of World Liberty Financial, a new legacy takes flight…

🦅 Baby WLFI — born of freedom, shining with the promise of tomorrow.

✨ Forged in gold, soaring with unstoppable energy.

⚡️ 0% Tax. 100% Meme Power. Empowered by the community. Guided by greatness.

👑 The sky is just

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Baby World Liberty Financial (USD)

Сколько будет стоить Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Baby World Liberty Financial.

Проверьте прогноз цены Baby World Liberty Financial!

BABYWLFI на местную валюту

Токеномика Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)

Понимание токеномики Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BABYWLFI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)

Сколько стоит Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) на сегодня?
Актуальная цена BABYWLFI в USD – 0,00000109 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BABYWLFI в USD?
Текущая цена BABYWLFI в USD составляет $ 0,00000109. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Baby World Liberty Financial?
Рыночная капитализация BABYWLFI составляет $ 97,83K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BABYWLFI?
Циркулирующее предложение BABYWLFI составляет 90,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BABYWLFI?
BABYWLFI достиг максимальной цены (ATH) в 0,00000666 USD.
Какова была минимальная цена BABYWLFI за все время (ATL)?
BABYWLFI достиг минимальной цены (ATL) в 0,00000106 USD.
Каков объем торгов BABYWLFI?
Объем торгов за последние 24 часа для BABYWLFI составляет -- USD.
Вырастет ли BABYWLFI в цене в этом году?
BABYWLFI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BABYWLFI для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.