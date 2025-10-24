Текущая цена Baby Trash сегодня составляет 0,00000758 USD. Следите за обновлениями цены BTRASH к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BTRASH прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Baby Trash сегодня составляет 0,00000758 USD. Следите за обновлениями цены BTRASH к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BTRASH прямо сейчас на MEXC.

Цена Baby Trash (BTRASH)

Текущая цена 1 BTRASH в USD:

+4,90%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации.
График цены Baby Trash (BTRASH) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 05:39:03 (UTC+8)

Информация о ценах Baby Trash (BTRASH) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Мин 24Ч
Макс 24Ч

-0,13%

+4,90%

-2,77%

-2,77%

Текущая цена Baby Trash (BTRASH) составляет $0,00000758. За последние 24 часа BTRASH торговался в диапазоне от $ 0,0000072 до $ 0,0000078, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BTRASH за все время составляет $ 0,00014678, а минимальная – $ 0,0000072.

Что касается краткосрочной динамики, BTRASH изменился на -0,13% за последний час, на +4,90% за 24 часа и на -2,77% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Baby Trash (BTRASH)

Текущая рыночная капитализация Baby Trash составляет $ 7,58K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BTRASH составляет 999,99M, а общее предложение – 999985441.542389. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 7,58K.

История цен Baby Trash (BTRASH) в USD

За сегодня изменение цены Baby Trash на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Baby Trash на USD составило $ -0,0000029213.
За последние 60 дней изменение цены Baby Trash на USD составило $ -0,0000070071.
За последние 90 дней изменение цены Baby Trash на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+4,90%
30 дней$ -0,0000029213-38,53%
60 дней$ -0,0000070071-92,44%
90 дней$ 0--

Что такое Baby Trash (BTRASH)

Baby Trash is where garbage meets gains! We’re a fun, chaotic crypto community turning tiny messes into big opportunities. From stinky diapers to stacked wallets, our mission is to embrace the chaos, laugh at the madness, and ride the wildest waves of he crypto world together.

Baby Trash, Tiny trash, The messiest way to the moon. We rake the garbage, you rake the gains. You can buy now or cry later like a baby!

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Baby Trash (BTRASH)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Baby Trash (USD)

Сколько будет стоить Baby Trash (BTRASH) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Baby Trash (BTRASH) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Baby Trash.

Проверьте прогноз цены Baby Trash!

BTRASH на местную валюту

Токеномика Baby Trash (BTRASH)

Понимание токеномики Baby Trash (BTRASH) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BTRASH прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Baby Trash (BTRASH)

Сколько стоит Baby Trash (BTRASH) на сегодня?
Актуальная цена BTRASH в USD – 0,00000758 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BTRASH в USD?
Текущая цена BTRASH в USD составляет $ 0,00000758. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Baby Trash?
Рыночная капитализация BTRASH составляет $ 7,58K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BTRASH?
Циркулирующее предложение BTRASH составляет 999,99M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BTRASH?
BTRASH достиг максимальной цены (ATH) в 0,00014678 USD.
Какова была минимальная цена BTRASH за все время (ATL)?
BTRASH достиг минимальной цены (ATL) в 0,0000072 USD.
Каков объем торгов BTRASH?
Объем торгов за последние 24 часа для BTRASH составляет -- USD.
Вырастет ли BTRASH в цене в этом году?
BTRASH может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BTRASH для более подробного анализа.
