Токеномика Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) Откройте для себя ключевую информацию о Baby Shiro Neko (BABYSHIRO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) Introducing Baby Shiro Neko, the adorable offspring of the renowned Shiro Neko Cat! Although he’s still young and full of playful energy, Baby Shiro Neko has his sights set on becoming a household name in the crypto universe. With a personality as charming as his lineage, Baby Shiro Neko isn’t just here to play—he’s here to thrive. Built on the Solana Blockchain, this little feline promises to deliver innovation, community engagement, and plenty of surprises for those who nurture him. As Baby Shiro Neko grows, so will his ecosystem, offering exciting rewards and opportunities for his loyal supporters. Get ready for the next guaranteed moonshot and watch this kitten evolve into a legend. Официальный сайт: https://babyshiro.vip/ Купить BABYSHIRO сейчас!

Токеномика и анализ цен Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Baby Shiro Neko (BABYSHIRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 21,43K $ 21,43K $ 21,43K Общее предложение: $ 999,81M $ 999,81M $ 999,81M Оборотное предложение: $ 999,81M $ 999,81M $ 999,81M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,43K $ 21,43K $ 21,43K Исторический максимум: $ 0,00429534 $ 0,00429534 $ 0,00429534 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Baby Shiro Neko (BABYSHIRO)

Токеномика Baby Shiro Neko (BABYSHIRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BABYSHIRO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BABYSHIRO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BABYSHIRO, изучите текущую цену BABYSHIRO!

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