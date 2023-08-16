Токеномика Baby Shiba Inu (BABYSHIB)

Токеномика Baby Shiba Inu (BABYSHIB)

Откройте для себя ключевую информацию о Baby Shiba Inu (BABYSHIB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Baby Shiba Inu (BABYSHIB)

Launched on August 16, 2023, Baby Shiba Inu ($BABYSHIB) is a decentralized memecoin honoring the iconic Shiba Inu.

$BABYSHIB was born following the recent rumors of the imminent mainnet launch of Shiba Inu's long-anticipated blockchain, Shibarium. A maximum supply of 420 million (420,000,000) $BABYSHIB tokens is available.

$BABYSHIB is fully decentralized: it has 1% tax on both buy and sell transactions; this tax funds marketing operations, and the development of the Baby Shiba Inu project. The liquidity of $BABYSHIB is burnt forever, and the contract is renounced, ensuring maximum security for investors' funds.

As a decentralized and community-driven memecoin, Baby Shiba Inu aims to use memes as a tool for change in the crypto world, with the goal of taking cryptocurrency back to its essence; decentralization.

Официальный сайт:
https://babyshib.vip
Whitepaper:
https://babyshiba-1.gitbook.io/babyshiba-shibpaper/

Токеномика и анализ цен Baby Shiba Inu (BABYSHIB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Baby Shiba Inu (BABYSHIB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 280,76K
$ 280,76K$ 280,76K
Общее предложение:
$ 420,00M
$ 420,00M$ 420,00M
Оборотное предложение:
$ 394,94M
$ 394,94M$ 394,94M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 298,57K
$ 298,57K$ 298,57K
Исторический максимум:
$ 0,03275629
$ 0,03275629$ 0,03275629
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00071089
$ 0,00071089$ 0,00071089

Токеномика Baby Shiba Inu (BABYSHIB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Baby Shiba Inu (BABYSHIB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BABYSHIB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BABYSHIB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BABYSHIB, изучите текущую цену BABYSHIB!

Прогноз цены BABYSHIB

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.