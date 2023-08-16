Токеномика Baby Shiba Inu (BABYSHIB) Откройте для себя ключевую информацию о Baby Shiba Inu (BABYSHIB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Baby Shiba Inu (BABYSHIB) Launched on August 16, 2023, Baby Shiba Inu ($BABYSHIB) is a decentralized memecoin honoring the iconic Shiba Inu. $BABYSHIB was born following the recent rumors of the imminent mainnet launch of Shiba Inu's long-anticipated blockchain, Shibarium. A maximum supply of 420 million (420,000,000) $BABYSHIB tokens is available. $BABYSHIB is fully decentralized: it has 1% tax on both buy and sell transactions; this tax funds marketing operations, and the development of the Baby Shiba Inu project. The liquidity of $BABYSHIB is burnt forever, and the contract is renounced, ensuring maximum security for investors' funds. As a decentralized and community-driven memecoin, Baby Shiba Inu aims to use memes as a tool for change in the crypto world, with the goal of taking cryptocurrency back to its essence; decentralization. Официальный сайт: https://babyshib.vip Whitepaper: https://babyshiba-1.gitbook.io/babyshiba-shibpaper/ Купить BABYSHIB сейчас!

Токеномика и анализ цен Baby Shiba Inu (BABYSHIB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Baby Shiba Inu (BABYSHIB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 280,76K $ 280,76K $ 280,76K Общее предложение: $ 420,00M $ 420,00M $ 420,00M Оборотное предложение: $ 394,94M $ 394,94M $ 394,94M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 298,57K $ 298,57K $ 298,57K Исторический максимум: $ 0,03275629 $ 0,03275629 $ 0,03275629 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00071089 $ 0,00071089 $ 0,00071089 Узнайте больше о цене Baby Shiba Inu (BABYSHIB)

Токеномика Baby Shiba Inu (BABYSHIB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Baby Shiba Inu (BABYSHIB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BABYSHIB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BABYSHIB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BABYSHIB, изучите текущую цену BABYSHIB!

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