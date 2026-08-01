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Текущая цена Baby Shark Universe сегодня составляет 0,00491375 USD. Рыночная капитализация BSU составляет 4 180 719 USD. Отслеживайте обновления цен BSU в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Baby Shark Universe сегодня составляет 0,00491375 USD. Рыночная капитализация BSU составляет 4 180 719 USD. Отслеживайте обновления цен BSU в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Baby Shark Universe (BSU)

Не в листинге

Текущая цена 1 BSU в USD:

$0,00492835
$0,00492835$0,00492835
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Baby Shark Universe (BSU) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 01:35:59 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Baby Shark Universe

Текущая цена Baby Shark Universe (BSU) сегодня составляет $ 0,00491375 с изменением 0,37% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BSU на USD составляет $ 0,00491375 за BSU.

На данный момент Baby Shark Universe занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 4 180 719, при оборотном предложении 850,00M BSU. В течение последних 24 часов, BSU торговался в диапазоне от $ 0,00479375 (минимум) до $ 0,00499412 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,358087, тогда как исторический минимум составил $ 0,00333197.

В краткосрочной перспективе BSU изменился на +0,19% за последний час и на -3,55% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1,11M.

Рыночная информация Baby Shark Universe (BSU)

$ 4,18M
$ 4,18M$ 4,18M

$ 1,11M
$ 1,11M$ 1,11M

$ 4,18M
$ 4,18M$ 4,18M

850,00M
850,00M 850,00M

850 000 000,0
850 000 000,0 850 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Baby Shark Universe составляет $ 4,18M, при 24-часовом объеме торгов $ 1,11M. Циркулируещее обращение BSU составляет 850,00M, а общее предложение – 850000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4,18M.

История цен Baby Shark Universe в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00479375
$ 0,00479375$ 0,00479375
Мин 24Ч
$ 0,00499412
$ 0,00499412$ 0,00499412
Макс 24Ч

$ 0,00479375
$ 0,00479375$ 0,00479375

$ 0,00499412
$ 0,00499412$ 0,00499412

$ 0,358087
$ 0,358087$ 0,358087

$ 0,00333197
$ 0,00333197$ 0,00333197

+0,19%

+0,37%

-3,55%

-3,55%

История цен Baby Shark Universe (BSU) в USD

За сегодня изменение цены Baby Shark Universe на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Baby Shark Universe на USD составило $ -0,0002214283.
За последние 60 дней изменение цены Baby Shark Universe на USD составило $ -0,0020281861.
За последние 90 дней изменение цены Baby Shark Universe на USD составило $ -0,000004317376653215.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,37%
30 дней$ -0,0002214283-4,50%
60 дней$ -0,0020281861-41,27%
90 дней$ -0,000004317376653215-0,00%

Прогноз цены Baby Shark Universe

Прогноз цены Baby Shark Universe (BSU) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BSU в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Baby Shark Universe (BSU) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Baby Shark Universe потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Baby Shark Universe достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены BSU, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Baby Shark Universe».

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Источник Baby Shark Universe (BSU)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemGaming (GameFi)

О Baby Shark Universe

Какова текущая цена Baby Shark Universe?

Baby Shark Universe торгуется по цене ₽0.367631442645530000000, что отражает изменение цены на уровне 0.36% за последние 24 часа.

Какова рыночная капитализация и рейтинг BSU?

С рыночной капитализацией ₽312788350.4992271760000 BSU занимает #1684 место в мире, демонстрируя своё присутствие на рынке криптовалют.

Какой ежедневный объем торгов у Baby Shark Universe?

За последние 24 часа он составил ₽--, что свидетельствует о высоком интересе трейдеров и глубокой ликвидности.

Каково количество токенов в обращении BSU?

На открытых рынках находится 850000000.0 токенов.

Каков диапазон цен за последние 24 часа?

Baby Shark Universe колебался между ₽0.358653417081050000000 и ₽0.373644475267340480000, что отражает ежедневную волатильность.

Как Baby Shark Universe соотносится с его историческим максимумом?

Его исторический максимум составляет ₽26.7909520025662480000, что служит ориентиром для оценки долгосрочного потенциала.

Какие долгосрочные фундаментальные факторы влияют на BSU?

К фундаментальным факторам относятся механизмы предложения, тенденции принятия в категории Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Meme,Binance Alpha Spotlight и динамика развития в сети --.

Как BSU ведёт себя в разных рыночных условиях?

В периоды высокого объёма торгов ликвидность повышается, а спреды сужаются. В периоды низкого объёма цены могут становиться более нестабильными из-за снижения глубины рынка.

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Страница обновлена: 2026-08-11 01:35:59 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Baby Shark Universe (BSU)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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