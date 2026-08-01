Сегодняшняя цена Baby Shark Universe

Текущая цена Baby Shark Universe (BSU) сегодня составляет $ 0,00491375 с изменением 0,37% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BSU на USD составляет $ 0,00491375 за BSU.

На данный момент Baby Shark Universe занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 4 180 719, при оборотном предложении 850,00M BSU. В течение последних 24 часов, BSU торговался в диапазоне от $ 0,00479375 (минимум) до $ 0,00499412 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,358087, тогда как исторический минимум составил $ 0,00333197.

В краткосрочной перспективе BSU изменился на +0,19% за последний час и на -3,55% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1,11M.

Рыночная информация Baby Shark Universe (BSU)

Рыночная капитализация $ 4,18M$ 4,18M $ 4,18M Объем (24Ч) $ 1,11M$ 1,11M $ 1,11M Полностью разводненная рыночная капитализация $ 4,18M$ 4,18M $ 4,18M Оборотное предложение 850,00M 850,00M 850,00M Общее предложение 850 000 000,0 850 000 000,0 850 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Baby Shark Universe составляет $ 4,18M, при 24-часовом объеме торгов $ 1,11M. Циркулируещее обращение BSU составляет 850,00M, а общее предложение – 850000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4,18M.