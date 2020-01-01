Токеномика Baby Sen by Sentio (BSEN) Откройте для себя ключевую информацию о Baby Sen by Sentio (BSEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Baby Sen by Sentio (BSEN) Im Baby Sen. My dad is Sentio. I have eyes on the chain. The first AI Agent on the ETH Chain , The introduction of AI agents within the $SEN ecosystem is like opening a toolbox full of potential! Just as an eagle scans the horizon for opportunities, each agent can be crafted to perform unique tasks on the Ethereum network. Whether it's monitoring transactions, automating trades, or something entirely new, the sky's the limit! What features or capabilities are you most excited about exploring with your $SEN agent? Официальный сайт: https://sentio.ai/ Купить BSEN сейчас!

Токеномика и анализ цен Baby Sen by Sentio (BSEN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Baby Sen by Sentio (BSEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 96,63K $ 96,63K $ 96,63K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 96,63K $ 96,63K $ 96,63K Исторический максимум: $ 0,00337105 $ 0,00337105 $ 0,00337105 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Baby Sen by Sentio (BSEN)

Токеномика Baby Sen by Sentio (BSEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Baby Sen by Sentio (BSEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BSEN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BSEN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BSEN, изучите текущую цену BSEN!

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